Sie ist auf Medikamente angewiesen: Wer hat diese 58-Jährige gesehen?

Seit Montag (3. Juli) wird die 58-Jährige aus Ahlhorn vermisst. © Polizeiinspektion Delmenhorst

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verließ die 58-Jährige am Montag gegen 15 Uhr ihr Haus in Ahlhorn und ist seitdem verschwunden. Ihr Ehemann hatte sie am Mittwoch als vermisst gemeldet.

Die 1,60 Meter große Frau ist aufgrund einer Erkrankung auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und galt bereits mehrmals als vermisst.

Nach Angaben der Polizei kehrte die 58-Jährige in den vergangenen Fällen aber immer nach wenigen Stunden wieder nach Hause zurück.