Sie ist dement und braucht Medikamente: Wo ist Lieselotte S. aus Potsdam?

Berlin - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 84-Jährigen aus Potsdam, die seit Freitag vermisst wird.

Die Brandenburger Polizei hat bei der Suche nach der Seniorin (84) sogar einen Hubschrauber und Spürhunde eingesetzt. © Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Lieselotte S. verschwand am Abend des besagten Tages gegen 18.30 Uhr in der Konrad-Wolf-Allee im Stadtteil Drewitz, wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte.

Demnach haben umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem per Hubschrauber und mit Spür- und Rettungshunden, nicht zum Auffinden der Seniorin geführt.

Die Frau ist dement, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Daher könnte sie sich laut Behörde in einer hilflosen Lage befinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: