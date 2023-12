Sie kam nie bei ihren Eltern an: Taisha (15) seit Sonntag vermisst

Die 15-jährige Taisha aus Varel wird seit dem 10. Dezember vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung. © Fotomontage: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wie die Ermittler mitteilten, verließ die Jugendliche am Nachmittag ihre Wohngruppe, um ihre Adoptiveltern in Varel zu besuchen - dort kam sie jedoch nie an. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremd- und/oder Eigengefährdung vor.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, bitten die Ermittler nun um Hinweise.

Taisha wird wie folgt beschrieben: