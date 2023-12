Sie stieg in einen Bus, plötzlich war sie spurlos verschwunden: Wo ist Samantha E. (12)?

Die zwölfjährige Samantha E. aus Arnstein wird vermisst. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Mansfeld-Südharz

Samantha E. lebt aktuell in dem Kinderheim Harkerode in Arnstein (Sachsen-Anhalt). Zuletzt wurde sie an ihrer Schule in Mansfeld gesehen, die sie gegen 9.45 Uhr verlassen hatte.

Es ist bekannt, dass die Zwölfjährige gegen 14 Uhr mit dem Bus von Mansfeld nach Eisleben gefahren und an der Haltestelle Kreisfeld ausgestiegen war, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit. Ihr weiterer Aufenthaltsort ist unbekannt.

Die Einsatzkräfte suchten bereits mit Fährtenspürhunden nach der Vermissten, konnten sie aber bislang nicht auffinden.

Samantha E. war schon einmal als vermisst gemeldet worden – zu dem Zeitpunkt hielt sie sich in Aschersleben im benachbarten Salzlandkreis auf. Die Polizei schließt somit nicht aus, dass das Mädchen wieder dort auftauchen könnte.

Die Beamten veröffentlichten ein Foto des Kindes und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Samantha E. wird wie folgt beschrieben: