Sie verließ ihr Zuhause und kam nicht zurück: Wo steckt Sylvia (62) aus Nordsachsen?

Wer hat Sylvia A. (62) aus Nordsachsen gesehen? © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Freitag mitteilte, sei die Vermisste zuletzt am 4. Dezember gesehen worden – an jenem Montag in der vergangenen Woche habe sie ihr Wohnhaus in der Gartenstraße im Zscheppliner Ortsteil Krippehna verlassen.

Wohin sie vermutlich mit ihrem weißen Skoda Citigo (Kennzeichen DZ-ES 17) fuhr, ist nicht bekannt. Mögliche Aufenthaltsorte könnten jedoch das wenige Kilometer entfernte Jesewitz oder die Stadt Kemberg in Sachsen-Anhalt sein.

Bisher konnte Sylvia A. jedoch nicht gefunden werden und kehrte auch nicht nach Hause zurück.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:



circa 1,64 Meter groß



kräftige Statur



kurze, glatte, blond-braun gefärbte Haare



trägt eine Brille

Die 62-Jährige leide unter gesundheitlichen Problemen, es könne laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.