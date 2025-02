Sie wird seit einem Monat vermisst! Wer hat Leonie E. gesehen?

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle bittet um Hilfe bei der Suche nach einer Vermissten.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei aktuell nach Leonie. © Montage: Polizeirevier Halle (Saale)

Seit fast einem Monat fehlt von der Teenagerin Leonie E. jede Spur.

Wie die Behörde mitteilte, wurde das Mädchen zuletzt am Dienstag, 7. Januar dieses Jahres, im Bereich Am Tallin in der Saalestadt gesehen.

Seitdem ist sie jedoch unbekannten Aufenthaltes.

Leonie hält sich laut Polizei noch immer im Stadtgebiet von Halle auf und befindet sich vermutlich in Begleitung einer männlichen Person.

Sie soll täglich via Messenger Kontakt zu einem Erziehungsberechtigten haben.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben: