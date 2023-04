Sie wollte Skateboard fahren gehen: 13-Jährige in Chemnitz vermisst

Wo ist die 13-jährige Hellen aus Chemnitz? © dpa/Friso Gentsch, Polizei

Die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließ das Mädchen am Dienstag gegen 18 Uhr das elterliche Wohnumfeld in Kleinolbersdorf-Altenhain, um Skateboard fahren zu gehen.

"Als sie nicht wie vereinbart am Abend zurückkam, verständigten Angehörige die Polizei", so ein Polizeisprecher.

Alle polizeilichen Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden. Ein Freund hatte sie letztmalig gegen 18.30 Uhr an der Zentralhaltestelle gesehen, seitdem ist Hellen verschwunden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,55 Meter groß

schlank



glatte, dunkelblonde/hellbraune Haare, trägt meistens einen Zopf



kleiner Leberfleck unterm linken Augen



"Zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie schwarz gekleidet mit schwarzen Adidas-Schuhen und trug ein schwarzes Kopftuch. Zudem hatte sie womöglich ein Skateboard bei sich", so die Polizei.

Wer hat die 13-Jährige seit Dienstagnachmittag gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Wem ist das Mädchen in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen?