Spürhunde konnten sie nicht finden: Wo steckt vermisste Petra R. aus Wittenberg?

Das letzte Mal wurde Petra R. am Montag um 19 Uhr an ihrer Wohnanschrift im Stadtgebiet von Wittenberg getroffen, teilte die Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau mit.

Seither fehlt jede Spur der Vermissten. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, unter anderem kam ein Fährtenhund zum Einsatz - bislang ohne Erfolg.

Petra R. wird wie folgt beschrieben: