Spurlos verschwunden: Wer hat Marta (14) aus Berlin-Pankow gesehen?

Die Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Jugendlichen geben?

Wer hat die 14-Jährige seit dem Mittag des 24. Juli gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und (030) 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit), per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.