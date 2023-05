Spurlos verschwunden: Wo ist Gert B. (65) aus Klotzsche?

Die Polizei sucht nach Gert B. (65). © Polizei Dresdeb

Der Dresdner wurde das letzte Mal am gestrigen Donnerstag in seiner Unterkunft an der Straße Zur Wetterwarte gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden.

Die Polizei hat zwischenzeitlich alle möglichen Aufenthaltsorte geprüfte, jedoch bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: