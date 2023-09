Teenager (14) verschwindet aus Einrichtung: Wo steckt Joel H.?

Nach Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau verließ der 14-Jährige am Samstag eine Einrichtung in Zerbst (Anhalt) und gilt seitdem als verschwunden.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer 034964260 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.