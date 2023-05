Vermisste 13-Jährige aus Osterhagen ist wieder Zuhause

Am Dienstagabend teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit , dass die Vermisste wieder da ist.

Osterhagen - Die Polizei in Bad Lauterberg ( Landkreis Göttingen ) sucht nach einer 13-Jährigen. Wer hat sie gesehen und kann Hinweise geben?

Die Vermisste 13-Jährige ist wieder zurück. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Bad Lauterberg

Die Schülerin wurde zuletzt am Samstag gegen 11.30 Uhr von ihrer Mutter am REWE-Markt in Bad Lauterberg gesehen. Dort wollte das Mädchen eine Freundin besuchen.

Die Mutter verlangte vor ihr, dass sie um 20 Uhr wieder zu Hause sein sollte. Doch als dies nicht geschah, erstattete sie Vermisstenanzeige bei der Polizei. Seitdem ist der Aufenthaltsort der 13-Jährigen unbekannt.

Nach ersten Ermittlungen können die Beamten nicht ausschließen, dass sie sich bei Bekannten und Freunden in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt) aufhalten könnte.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder Sichtungen.