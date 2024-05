Vermisste 17-Jährige aus Bannewitz: Wo ist Marie Sophie?

Wo ist Marie Sophie? Die Jugendliche wird seit Tagen vermisst. © Polizei Dresden

Marie Sophie V. verließ am 24. Mai am frühen Nachmittag ihre Unterkunft an der Winkelmannstraße in Bannewitz. Wohin die 17-Jährige wollte, ist nicht bekannt.

Die Polizei überprüfte bereits mögliche Aufenthaltsorte - allerdings ohne Erfolg.

Zwei Tage später, am 26. Mai, wurde die Jugendliche am Nachmittag am Hauptbahnhof in Dresden gesehen.

Wo sie sich derzeit aufhält, ist unklar. Der Polizei liegen keine Hinweise zum Aufenthaltsort vor.

Zur Beschreibung der Vermissten: