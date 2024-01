Vermissten-Suche: Mann aus Crimmitschau verschwunden!

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 60-Jährigen aus Crimmitschau.(Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstagnachmittag meldeten Angehörige den Mann aus dem Ortsteil Mannichswalde als vermisst.

"Der 60-Jährige wurde zuletzt am Morgen an seiner Wohnanschrift an der Thonhausener Straße gesehen, seither gibt es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort", teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Der 60-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

1,76 Meter groß

schlank

kurze graue Haare

grau-grüne Augen

vermutlich trägt er eine Jeans und einen blauen Pullover.

er ist in einem knallgrünen VW Caddy (Kennzeichen: Z RK 634) unterwegs, dessen Dach und Motorhaube schwarz lackiert sind



Ein Bild von dem vermissten Mann findet Ihr unter https://www.polizei.sachsen.de/de/103869.htm.