Vermisstensuche in Leipzig: 75-Jährige seit erstem Weihnachtsfeiertag verschwunden

Leipzig - Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag wird in Leipzig -Engelsdorf eine 75-Jährige vermisst.

Hannelore Marion G. (75) wird seit Montagabend vermisst. © Montage 123rf/foottoo ; Polizei Sachsen

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz mitteilte, verließ Hannelore Marion G. ihre Pflegeeinrichtung in der Riesaer Straße gegen 19 Uhr am Abend des 25. Dezember. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

"Mögliche Hinwendungsorte befinden sich am Bahnhof in Stötteritz und im Bereich von Engelsdorf", so die Sprecherin.

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos, sodass nun öffentlich nach der gesundheitlich beeinträchtigten Seniorin gefahndet wird.



Sie wird wie folgt beschrieben: