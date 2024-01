Gehörloser und an Demenz Erkrankter vermisst: Wer hat Helmut L. (71) gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten 71-Jährigen aus Berlin-Lichtenberg. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Ermittler am heutigen Dienstag mitteilten, verließ der gehörlose 71-Jährige bereits am 26. Dezember vergangen Jahres seine Wohnung in der Franz-Jacob-Straße in Fennpfuhl.

Dem bisherigen Kenntnisstand nach wurde der Senior am darauffolgenden Tag noch einmal am S-Bahnhof Osdorfer Straße in Lichterfelde gesehen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß

schlanke Figur

hat einen weißen Haarkranz

trägt eine Brille

trug zuletzt eine braune Lederjacke und eine blaue Jeans

Der Polizei zufolge könnte er sich in einer medizinischen Notlage befinden.