Vermisstes 13-jähriges Mädchen in Berlin: Polizei bittet um Mithilfe

Nach Angaben der Polizei verließ das junge Mädchen am Abend des 2. Mai die elterliche Wohnung in Berlin-Hellersdorf. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912 444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, entgegen.