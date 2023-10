Verzweifelte Suche nach Teenagerin: Ist Anna Sophie (16) ins Drogenmilieu abgerutscht?

Erlensee/Hanau/Frankfurt am Main - Schwebt sie in großer Gefahr? Diese und viele weitere Fragen stellt sich die Polizei derzeit bei der Suche nach einer vermissten Teenagerin aus Südosthessen. Ihr Weg könnte sie ins Drogen- und Rotlichtmilieu geführt haben.

Die 16-Jährige verließ am Donnerstag (19. Oktober) ihr Zuhause und kehrte bislang nicht zurück. © Montage: 123RF/foottoo, Privat

Wo ist Anna Sophie Dietrich (16)? Seit dem vergangenen Donnerstag ist diese Frage nicht nur für ihre Eltern, sondern auch für die Kriminalpolizei im südosthessischen Hanau akut. Denn seit dem 19. Oktober fehlt jede Spur von dem Mädchen mit den langen, braunen Haaren.

Gegen 15.30 Uhr verließ Anna Sophie die Wohnung ihrer Eltern in der Waldstraße der Kleinstadt Erlensee. Beim Abschied verkündete sie lediglich, dass sie sich auf den Weg nach Frankfurt am Main machen wollte. Hiernach verlor sich ihre Spur gänzlich. Auch wiederholte Versuche der Kontaktaufnahme schlugen in der Folge fehl.

Wie die Bild-Zeitung aus Polizeikreisen erfahren haben will, könnte sich die Teenagerin auf den Weg ins berüchtigte Frankfurter Bahnhofsviertel gemacht haben, das bekannt ist für seine ausgeprägte Rotlicht- und Drogenszene. Ob Anna Sophie irgendwelche Verbindungen zur Szene pflegte, ist jedoch nicht bekannt.

Bei der Suche nach der 16-Jährigen könnte vor allem ein Detail hilfreich sein. Denn auf ihrem Handrücken trägt Anna Sophie ein markantes Tattoo mit der Aufschrift "ACAB", was für "All Cops are Bastards" oder zu Deutsch "alle Bullen sind Schweine" steht.

Beschrieben wird die Vermisste wie folgt: