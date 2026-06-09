Weibliche Erscheinung, möchte aber als Mann angesprochen werden: Wer hat die Vermisste gesehen?

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Seit Dienstag wird eine Person aus Südhessen vermisst. Sie hat laut Polizei ein weibliches Erscheinungsbild, möchte aber als Mann angesprochen werden.

Von Marc Thomé

Darmstadt - Bei der Suche nach einer vermissten Person aus dem südhessischen Mühltal bei Darmstadt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Dienstag wird die 27-Jährige aus dem südhessischen Mühltal vermisst.
Seit Dienstag wird die 27-Jährige aus dem südhessischen Mühltal vermisst.  © Polizeipräsidium Südhessen

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Person veröffentlicht. Die 27-Jährige hat laut Polizei ein weibliches Erscheinungsbild, möchte aber laut Zeugenaussagen als Mann angesprochen werden.

Sie wurde am Dienstag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben aber bislang erfolglos.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Wohnung der Eltern vor Wochen verlassen: Hier wurde vermisster 15-Jähriger gefunden
Vermisste Personen Wohnung der Eltern vor Wochen verlassen: Hier wurde vermisster 15-Jähriger gefunden
  • etwa 1,75 Meter groß
  • schlanke Statur
  • lange, zu einem Zopf gebunden Haare, die in Stirnbereich teilweise rasiert sind
  • grauer Pullover
  • schwarze Jeans-Shorts
  • schwarze Strumpfhose
  • schwarze Stiefel

Wer die Person gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/969-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Bild- Momtage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Südhessen

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