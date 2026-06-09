Weibliche Erscheinung, möchte aber als Mann angesprochen werden: Wer hat die Vermisste gesehen?
Darmstadt - Bei der Suche nach einer vermissten Person aus dem südhessischen Mühltal bei Darmstadt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Person veröffentlicht. Die 27-Jährige hat laut Polizei ein weibliches Erscheinungsbild, möchte aber laut Zeugenaussagen als Mann angesprochen werden.
Sie wurde am Dienstag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben aber bislang erfolglos.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,75 Meter groß
- schlanke Statur
- lange, zu einem Zopf gebunden Haare, die in Stirnbereich teilweise rasiert sind
- grauer Pullover
- schwarze Jeans-Shorts
- schwarze Strumpfhose
- schwarze Stiefel
Wer die Person gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/969-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bild- Momtage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Südhessen