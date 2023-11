Wer hat Justin gesehen? Polizei sucht mit Hochdruck nach vermisstem 28-Jährigem

Der 28-Jährige aus Solingen gilt seit Sonntagabend gegen 18.35 Uhr als vermisst. © Polizei Wuppertal

Der junge Mann gilt seit dem gestrigen Sonntagabend als vermisst, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte.

Demnach wurde der 28-Jährige am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr zuletzt an der Schwertstraße in Solingen gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Die Ermittler fahnden intensiv nach Justin, da eine mögliche Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Der Vermisste befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation, erklärte der Sprecher.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

circa 1,90 bis 1,95 Meter groß

schlanke Statur

kurze, blondbraune Haare

Die Polizei hat ein Foto des vermissten 28-Jährigen veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.