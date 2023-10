Wer hat Miriam P. gesehen? Seit Dienstag wird die 15-Jährige vermisst

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe sich die Jugendliche da eigentlich auf den Weg in die elterliche Wohnung machen wollen. Dort sei sie aber nie angekommen. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.

Miriam wurde das letzte Mal gesehen, als sie am gestrigen Dienstag gegen 15 Uhr das Wiesbadener Jugendamt verließ.

Zudem wirke sie älter als 15 Jahre. Wie der Polizeisprecher weiter sagte, könnte sich Miriam in der Wiesbadener Innenstadt sowie am Mainzer oder am Frankfurter Hauptbahnhof aufhalten.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.