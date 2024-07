Wo ist Chaimaa B.? Seit Mittwoch fehlt von der 13-Jährigen jede Spur

In der Vergangenheit ist Chaimaa (13) schon wiederholt gesucht und aufgegriffen worden. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Osthessen

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht.

Bereits seit dem vergangenen Mittwoch fehlt von der 13-Jährigen laut einem Sprecher der Polizei jede Spur. Zuletzt wurde sie an jenem Tag gegen 14.40 Uhr in der Dudenstraße in Bad Hersfeld gesehen. Seitdem ist nicht bekannt, wo sich Chaimaa aufhält.

Außerdem merkt der Polizeisprecher an, dass die Vermisste in der Vergangenheit schon mehrfach gesucht und aufgegriffen worden ist.

Die 13-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

1,60 Meter groß

schlanke Statur

rotbraune, lange Haare.

Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, ist nicht bekannt.