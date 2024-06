Wo ist der kleine Louis B. (8) aus Velbert?

Louis B. (8) wird seit Donnerstag vermisst. © Polizei Velbert

Der Junge wurde am heutigen Donnerstag zuletzt gegen 13 Uhr an der Bökenbuschstraße gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Nachdem die Familie von Louis vergeblich nach ihm gesucht hatte, schalteten sie schließlich die Polizei ein.

Die Beamten leiteten daraufhin zwar sofort Fahndungsmaßnahmen ein – bisher jedoch ohne Erfolg.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Louis sich in einer Notsituation befindet, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,40 Meter groß

braune Haare

braune Augen

trägt vermutlich einen rot-schwarzen Schulrucksack mit einem "Star Wars"-Motiv bei sich

Louis B. ist vermutlich mit einem gleichaltrigen Freund unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass er sich in einem Zug, an einem Bahnhof oder in einem Supermarkt aufhält.