Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden: Wo ist Herr K. aus Leipzig?

Die Leipziger Polizei sucht einen vermissten Rentner: Wo ist Herr K. (80) aus Stötteritz? © Polizeidirektion Leipzig

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wurde der Mann am Vormittag gegen 10.20 Uhr zuletzt in der Kohlgartenstraße in Reudnitz gesehen. Zuvor hatte er morgens das Pflegezentrum "advita" im Stadtteil Stötteritz verlassen.

"Ein möglicher Hinwendungsort befindet sich in der Papiermühlstraße in Leipzig", so die Polizei weiter. Diese befindet sich ganz in der Nähe des Pflegezentrums.

Da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, wird die Öffentlichkeit nun darum gebeten, die Augen offenzuhalten. Folgende Beschreibung des Vermissten liegt vor:

circa 1,75 Meter groß



schlanke Statur



kurze graue Haare



Oberlippenbart



war vor seinem Verschwinden mit einem grauen Sakko mit abgesetzten Ellenbogenschonern, hellblauen Jeans, einem schwarz-karierten Hemd und blau-grünen Sportschuhen bekleidet



Laut Polizei könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden und fragt deshalb: Wer hat Herrn K. gesehen, hatte mit ihm Kontakt oder weiß, wo er sich aufhalten könnte?