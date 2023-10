Wo ist Fritz Erich? 84-Jähriger verschwand aus Dresdner Seniorenheim

Wo ist Fritz Erich S. (84) aus Dresden? © Polizei Dresden

Der 84-Jährige verließ am 12. Oktober nach 16.30 Uhr sein Zimmer in einem Seniorenheim in der Johannstadt. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur.

Laut der Dresdner Polizei soll Fritz Erich orientierungslos sein und sich nicht zurechtfinden.

Die Suche nach ihm, bei der die Umgebung und bekannte Hinwendungsorte überprüft worden waren, blieb bisher erfolglos.

Zur Beschreibung des Vermissten: