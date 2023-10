Er verschwand aus seiner Wohneinrichtung: Wo ist Michael G.?

Die Polizei Brandenburg sucht nach Michael G. (63), der am Mittwochabend spurlos aus seiner Wohneinrichtung in Treuenbrietzen verschwunden ist. © 123RF/foottoo, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Michael G. wurde zuletzt in seiner Wohneinrichtung gesehen, bevor er am Abend gegen 18.30 Uhr verschwunden ist, wie die Polizeidirektion West am Freitag mitteilte.

Demnach sind die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen bislang erfolglos geblieben. Selbst der Einsatz von Suchhunden und eines Hubschraubers führte nicht zum Ziel.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der 63 Jahre alte Mann in einer orientierungs- und/oder hilflosen Lage befinden könnte.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,75 Meter groß

kurze helle Haare

mit rot-weiß gestreiftem Pullover und blauer Jeans bekleidet

trug bei seinem Verschwinden Badelatschen der Marke Adidas ("Adiletten")

Die Ermittler fragen, wer Michael gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann.