Wo ist Renata K.? Zwölfjährige verschwand auf dem Weg zur Schule

Zuletzt wurde Renata am gestrigen Mittwoch gesehen, als sie gegen 8 Uhr die elterliche Wohnung verließ. © Bild-Montage: 123rf/hunterbliss, Polizeipräsidium Südosthessen

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto des Mädchens veröffentlicht.

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Donnerstag sagte, wurde Renate zuletzt am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr gesehen. Da hatte sie die elterliche Wohnung in der Straße "Auf der Loh" in Hainburg verlassen, um zur Schule zu fahren.

Doch dort ist sie nie angekommen. Laut dem Polizeisprecher gehen die Ermittler davon aus, dass die Zwölfjährige zunächst mit dem Bus in Richtung Schule fuhr, um anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter nach Frankfurt zu fahren.

Von Frankfurt aus habe sie dann noch einmal gegen 12 Uhr telefonischen Kontakt mit ihren Freundinnen gehabt. Dann verliert sich die Spur des Mädchens.

Renata wird wie folgt beschrieben:

1,62 Meter groß

schlanke Statur

kurze blonde Haare

Zahnspange

Brille

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen rosafarbenen Pulli, eine schwarze Cargohose und weiße Schuhe.