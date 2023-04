27.04.2023 08:50 Wo ist Rene G.? Mann wird seit Mittwochmorgen vermisst

In Magdeburg wird seit Mittwoch der 53-jährige Rene G. vermisst. Zuletzt sah man ihn in Neustädter See. Die Polizei bittet um Hinweise über seinen Verbleib.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Rene G. (53) wird seit Mittwoch vermisst. Wer hat ihn gesehen? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg Der 53 Jahre alte Rene G. gilt seit dem gestrigen Mittwoch um 7 Uhr als vermisst. Zuletzt wurde der Magdeburger im Stadtteil Neustädter See gesehen. So wird der Mann beschrieben: 1,82 Meter groß



sehr schlanke Statur



Glatze



beiger Parka



braunbeige karierte Schlafhose



braune Sandalen ohne Socken

Vermisste Personen Vermisst! Asel Nevra (14) und Ronnya Michelle (12) wurden zuletzt in Einkaufscenter gesehen Das Polizeirevier Magdeburg bittet deshalb um Hinweise von Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0391/5463295 oder persönlich in einer Polizeidienststelle entgegengenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg