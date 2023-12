Yuliyana Y. (8) verschwand in der Schulpause: Polizei fahndet nun öffentlich!

Die achtjährige Yuliyana Y. aus Kassel wurde seit ihrer Schulpause am Montagmorgen nicht mehr gesehen. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach ihr. © Montage: DPA/Friso Gentsch, Polizeipräsidium Nordhessen-Kassel

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, hielt sich die achtjährige Yuliyana Y. am Morgen noch ordnungsgemäß in ihrer Grundschule im Kasseler Stadtteil Fasanenhof auf.



Dort kehrte das Mädchen, das in einer Einrichtung in Kassel-Wehlheiden lebt, allerdings aus einer Pause um 11.30 Uhr nicht wieder in den Unterricht zurück, woraufhin die Schule die Polizei alarmierte.

Eine Suche nach der Achtjährigen verlief bislang erfolglos. Aus diesem Grund versuchen es die Behörden nun mithilfe eines Fotos der Vermissten und hoffen auf Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort aus der Bevölkerung.

Yuliyana Y. ist etwa 1,45 Meter groß, schlank und hat dunkelbraune lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine rote gesteppte Jacke, eine blaue Jeans sowie eine rosa Mütze.

Zudem spricht sie kaum Deutsch.