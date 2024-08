Zehnjähriger verschwindet aus Krankenhaus: Wo ist Ben-Julian?

Der zehnjährige Ben-Julian aus Hamburg wird seit dem heutigen Montag vermisst. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Junge am Vormittag gegen 11.15 Uhr gemeinsam mit einer Bekannten (15) das Gelände eines Krankenhauses an der Liliencronstraße, in dem er derzeit untergebracht ist.

Wohin die beiden anschließend gingen, ist laut den Beamten nicht bekannt. Von ihnen fehlt jede Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Zehnjährigen führten, suchen die Ermittler nun mit Fotos in der Öffentlichkeit nach ihm.

Ben-Julian wird wie folgt beschrieben: