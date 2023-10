Zuletzt in Lübeck gesehen! Wo ist die vermisste Vanda B. (14) aus dem Harz?

Bad Lauterberg - Ein 14-jähriges Mädchen aus dem Harz wird vermisst . Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Dieses 14-jährige Mädchen aus Bad Lauterberg wird vermisst. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizei Göttingen

Die gesuchte Vanda B. aus Bad Lauterberg (Niedersachsen) wurde zuletzt am Freitagmittag in Lübeck gesehen.

Wie die Polizei Göttingen mitteilte, ist es wahrscheinlich, dass sie sich noch immer in Norddeutschland aufhält. Allerdings habe sie auch Kontakte in ganz Deutschland, weshalb die Suche in alle Richtungen ausgebreitet wird.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Vanda B. von zu Hause weggelaufen ist.

Die Polizei konnte keine genauen Angaben zu Körpergröße oder Kleidung der 14-Jährigen machen, lediglich, dass sie grüne Augen und braunes, glattes, schulterlanges Haar hat.