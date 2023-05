Frau reißt 14-Jähriger das Kopftuch herunter, schlägt und beleidigt sie: Zeugen gesucht

Meißen - Am Dienstagnachmittag ist eine 14-jährige Irakerin von einer Unbekannten im Meißen attackiert worden. Die Polizei sucht Zeugen .

Die Polizei ermittelt im Fall der 14-Jährigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. (Symbolbild) © 123rf.com/cbies

Die Teenagerin befand sich gegen 13.20 Uhr auf der Wettinstraße, als sie ganz plötzlich von einer Frau angegriffen wurde. Die Täterin riss ihr das Kopftuch herunter und drückte sie zu Boden.

Zudem schlug die Unbekannte auf das Mädchen ein und beschimpfte sie mit ausländerfeindlichen Parolen.

Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung. Außerdem wird das Polizeirevier Meißen seine Streifentätigkeit in diesem Bereich verstärken, hieß es in der Mitteilung. Dabei werden auch Beamte in Zivil zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus hat die Polizei die Schule der 14-Jährigen kontaktiert.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: