Mann verletzt 14-Jährigen mit Messer und beleidigt ihn: Polizei sucht Zeugen

Görlitz - In Görlitz ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem unbekannten Mann gekommen. Die Polizei sucht Zeugen .

Die Polizei sucht im Fall des attackierten 14-ährigen Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/oxygen64

Der 14-Jährige spazierte am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Luisenstraße in Richtung Mittelplatz, als ein Unbekannter ihn plötzlich aufforderte, die Straßenseite zu wechseln.

Der Jugendliche ignorierte die Aufforderung. Plötzlich packte der Fremde den Teenager an den Schultern und griff ihn mit einem Messer an.

Er verletzte den Jungen dabei an den Wangen und am Arm. Während der Attacke beleidigte der Angreifer das Opfer in deutscher und polnischer Sprache.

Zwei Zeugen kamen dem 14-Jährigen zu Hilfe und beruhigten den Tatverdächtigen. Dieser ging in Richtung Theater davon.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: