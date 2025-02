Postfiliale nahe Waldschlößchenbrücke überfallen: Polizei fahndet nach Tätern

Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 .

Unter den Kapuzen hatten die beiden Mützen auf und während des Überfalls schwarze Tücher vor den Gesichtern und gelbe Handschuhe an. Die Täter sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Postfiliale Am Brauhaus wurde überfallen. © Ove Landgraf

Das Duo hatte vergangenen Mittwoch, am 19. Februar, das Geschäft an der Straße Am Brauhaus gegen 17.30 Uhr überfallen.

Die maskierten Unbekannten bedrohten eine Angestellte mit einem Messer und zwangen sie, die Kasse zu öffnen.

Danach entnahmen sie eine unbekannte Menge Bargeld, stahlen aus einem Regal Zigaretten und flüchteten unerkannt.