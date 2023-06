Zeugen gesucht! Radfahrer verstirbt nach Sturz an Verletzungen

Da der 85-Jährige keine genauen Angaben zu dem Unfall geben konnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich

Aufgrund eines Sturzes mit seinem Fahrrad hatte der Mann mehrere Verletzungen, doch konnte er keine genauen Angaben zu Ort und Zeit des Sturzes geben.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstag, dem 27. Mai, zwischen 15.30 Uhr und 18.10 Uhr, als der 85-Jährige mit seinem Damenrad "Pegasus" in Rackwitz nach Hause fuhr.



Später wurde der Rentner in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er nach nur wenigen Tagen aufgrund der Verletzungen verstarb.

"Da nicht genau bekannt ist, wann und wo der Unfall mit dem Fahrrad passierte, sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben dazu machen können", so Polizeisprecher Chris Graupner.

Als Unfallort geben die Behörden den Bereich rundum die Schladitzer Bucht an. Auch in der Nähe einer Pferdekoppel in Rackwitz könnte der Mann gestürzt sein.