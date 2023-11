4 Top-Angebote: Kaffeevollautomaten für schmackhaften Kaffee

Tipps und Kaufempfehlungen für den perfekten Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten. Von Einsteigermodellen bis zu Luxusgeräten - Kaffeevollautomaten im Vergleich.

Von Tristan Mößmer

Qualitätskaffee aus der eigenen Küche - diese fünf Kaffeevollautomaten kochen auf Knopfdruck verschiedenste Kaffeekreationen. Dazu liefert TAG24 Tipps zur Optimierung des persönlichen Lieblingskaffees.

Frischer Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten - zu Hause Kaffee genießen ohne großen Aufwand. Maximaler Kaffeegenuss mit minimalem Aufwand: Kaffeevollautomaten übernehmen vom Mahlen der Bohnen bis zum Aufschäumen der Milch alles - sogar die Reinigung. Nur sollte man beim Kauf einiges beachten, damit die Freude lange anhält. Ticks für den optimalen Kaffee und Tipps zur Nutzung von Kaffeevollautomaten ergänzen die folgenden vier spannenden Kaufempfehlungen.

Kaffeevollautomaten: So gelingt köstlicher Kaffee

Die Wahl des Kaffeevollautomaten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Läuft er im Büro auf Hochtouren oder ist er zu Hause lediglich zum Frühstück im Einsatz? Je nach Kapazität, Budget und Features eignen sich verschiedene Geräte. Hinweis: Das Angebot der jeweiligen Kaffeevollautomaten kann sich jederzeit ändern. Die in diesem Artikel genannten Preise dienen zur Orientierung.

#1 Kompakter Vollautomat von Krups

Höchste Qualität ohne Schnickschnack:

Dieser Kaffeevollautomat ist einfach und kompakt gehalten. Der Milchkaffee kommt fertig aufgeschäumt heraus und kann sofort genossen werden. Mit einfacher Bedienung und verstellbarer Kaffeestärke ist dieser Automat optimal für den Haushalt. Etwas über 300 Euro kostet das einfache Modell mit integriertem Wasserfiltersystem bei Cyberport. Hochwertiger Kaffeevollautomat von KRUPS



Der Kaffeevollautomat von KRUPS eignet sich auch hervorragend als Einsteigermodell. © cyberport.de

#2 Moderner Kaffeevollautomat für Luxuskaffee zu Hause

In edlem Klavierlack passt das Gerät von Siemens fantastisch in moderne und neue Küchen. Auf dem Touch-Display kann aus verschiedenen Kaffeekreationen ausgewählt werden. Der Milchschaum für Milchkaffees wird per Dampfdüse direkt in der Tasse aufgeschäumt. Gerade bei der Verwendung von Milchalternativen ist diese besonders praktisch. Der Hersteller verspricht eine komfortable Reinigung und ein leistungsstarkes Mahlwerk aus Keramik. Der Siemens Kaffeevollautomat EQ.300 kostet circa 450 Euro bei Cyberport. Kaffeevollautomat von SIEMENS in edlem Design

Der Siemens EQ.300 passt mit seinem schlichten Design in jede Küche. © cyberport.de

#3 Premium-Kaffee am Arbeitsplatz

Das zweite Modell von Saeco in dieser Empfehlungsreihe ist das elegante und feine Gegenstück zur robusten Saeco Lirika. Mit ähnlicher Effizienz eignet sie sich für Pausenräume und Büros und stemmt dabei bis zu 80 Tassen am Tag. Die Bedienung des übersichtlichen Touchdisplays ist kinderleicht. Das Innere des Geräts zählt unter anderem eine herausnehmbare Brühgruppe zu seinen Merkmalen. Von außen macht das circa 880 Euro teure Modell in glänzendem Schwarz und silbernen Details ganz schön was her. Moderner Kaffeevollautomat von Saeco fürs Büro & Co

Edel und leistungsstark - zwei Aufträge zur selben Zeit für kurze Wartezeiten beim Kaffeeholen. © cyberport.de

#4 High Tech-Kaffeevollautomat

Der Sportwagen unter den Kaffeevollautomaten:

Das mit Abstand teuerste Modell in diesem Vergleich ist der Siemens EQ.900. Ein großes Farbdisplay führt Kaffeeliebhaber durch zahlreiche Kreationen mit und ohne Milch. Dabei können die meisten Komponenten den eigenen Vorlieben angepasst werden. Wassermenge, Kaffeeintensität, Brühzeit, Milchmenge und so weiter. Aus diesem Automaten fließt fertiger Kaffee wie vom Barista. Ein integrierbarer Wasserfilter passt dazu noch die Wasserhärte an. Die smarte Bedienung via App ist nur eine von vielen weiteren Features dieses premium Modells. Der Kaffeevollautomat kostet knapp 1800 Euro. High End-Kaffeevollautomat von SIEMENS



Feinster Kaffee wie vom Profi zubereitet. Der Siemens EQ.900 ist ein Vollautomat der Extraklasse. © cyberport.de

Was muss ich beim Kauf eines Kaffeevollautomaten beachten?

Kaffeevollautomaten sind mit unterschiedlich ausgestattet - auf welche Features Wert gelegt wird, ist ganz individuell. © 123RF/liudmilachernetska Mahlwerk: Sie sind einer hohen Belastung ausgesetzt und sollten robust sein. Unterschieden wird außerdem zwischen Scheibenmahlwerken und Kegelmahlwerken. Erstere sind dafür bekannt, einer hochfrequentierten Nutzung problemlos standzuhalten.



Behälter: Wer Variation vom Automaten erwartet, sollte auf entsprechende Behälter achten - ob Behälter für frische Milch, verschiedene Kaffeesorten oder Tee und Kakao. Wasserfilter: Die bereits erwähnten Wasserfilter erleichtern die Instandhaltung der Maschine, sorgen für bessere Kaffeequalität. Sie sollten, wenn möglich, im Kaffeevollautomaten verbaut. Alternativ können die Wassertanks mit Wasser aus Filterkannen befüllt werden. Milchaufschäumer: Beim Thema Milchschaum scheiden sich die Geister. Einigen ist er egal, andere machen eine Wissenschaft oder Latte Art daraus. Je nach Belieben kann auf einen integrieren Milchaufschäumer oder auf eine Dampflanze zum manuellen Aufschäumen geachtet werden. Bedienung: Bei der Bedienung sollten keine Abstriche gemacht werden - sie sollte den Ansprüchen entsprechen. Ein Kaffeevollautomat ist im Optimalfall intuitiv und viel in Gebrauch. Reinigung: Reinigungsprogramme sind in den meisten Kaffeevollautomaten vorprogrammiert. Mit Reinigungstabletten oder Flüssigmitteln bleiben Schläuche und Leitungen sauber. Behälter sollten separat gereinigt werden. Brühgruppen sind manchmal entnehmbar und müssen von Hand gesäubert werden, dann ist darauf zu achten, dass diese einfach aus der Maschine zu entnehmen sind. Sind die Brühgruppen fest verbaut, werden sie von der Maschine gereinigt. Die Häufigkeit der Reinigung wird vom Hersteller vorgegeben. Sie sind einer hohen Belastung ausgesetzt und sollten robust sein. Unterschieden wird außerdem zwischen Scheibenmahlwerken und Kegelmahlwerken. Erstere sind dafür bekannt, einer hochfrequentierten Nutzung problemlos standzuhalten.

Was können smarte Kaffeeautomaten?

Oftmals fängt es mit einer Internetfähigkeit der Geräte an. Kaffeevollautomaten können somit beispielsweise Software-Updates vom Hersteller empfangen oder Benutzerdaten verarbeiten - so bleibt das Gerät lange auf dem neusten Stand und kann Favoriten hervorheben. Die Bedienung per App ist ebenfalls ein Merkmal für smarte Modelle.