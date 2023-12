Elektrische Milchaufschäumer: 5 Modelle für ultimativen Schaum-Genuss

ANZEIGE - Cappuccino und Latte Macchiato sind in Deutschland beliebte Kaffeespezialitäten. Für den wohltuenden Geschmack ist einerseits die Kaffeequalität entscheidend, andererseits der Milchschaum in seiner Cremigkeit und Konsistenz.

Der elektrische Milchaufschäumer Aeroccino 4 von Nespresso hat vier Funktionen und stellt in kurzer Zeit Milchschaum her. Die Reinigung sollte am besten per Hand erfolgen, einige Teile können problemlos in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Funktionen:

kalter Milchschaum

luftiger, heißer Milchschaum

dichter, heißer Milchschaum

Milch erhitzen

Fassungsvermögen:

zum Aufschäumen: 120 Milliliter

zum Erwärmen: 240 Milliliter

Preis: rund 85 Euro



Aeroccino 4

Für den besten Schaum empfiehlt der Hersteller kühlschrankkalte Halbfettmilch (etwa vier bis sechs Grad Celsius), selbstverständlich funktioniert es auch mit laktosefreier Milch. Verwendet werden können außerdem Soja-, Mandel oder Hafermilch.

Das Gerät (410 bis 490 Watt) schäumt jedoch nicht angereicherte Milchsorten, Milchpulver oder aromatisierte Milch auf.

Der Nespresso-Milchaufschäumer hat einen Henkel und wurde für Rechtshänder konzipiert. Dieses Gerät ist vergleichsweise höherpreisig.