Mit diesen 4 Smart-Home-Thermostaten Heizkosten sparen

Smart-Home-Thermostate sollen dabei helfen, die Energiekosten zu senken. Sind die Geräte im Smart Home integriert, lassen sie sich per App und auch über Sprachbefehl steuern. Wie die intelligente Energiekontrolle im Smart Home funktioniert, erfährst Du jetzt.

Zwar verbrauchen die smarten Geräte selbst auch Energie, doch bei einer Gegenrechnung dieser Energiekosten mit den eingesparten Energiekosten sinkt der Energieverbrauch immer noch um bis zu zehn Prozent, so eine Studie des Instituts für angewandte Ökologie.

Eine der wichtigsten Funktionen im Smart Home betrifft die Energiekontrolle. Smart-Home-Thermostate sollen dabei helfen, den Energieverbrauch besser überwachen und regulieren zu können. So können einige Energiekosten eingespart werden.

Das IP-Heizkörperthermostat "Evo" von Homematic hat ein modernes Design und lässt sich direkt am Regler des Geräts, per App oder per Sprachbefehl über Google Assistant oder Alexa steuern.

Über die LED-Anzeige oder der App kann man die Raumtemperatur ablesen. Zudem lassen sich drei Heizprofile mit bis zu 13 Änderungen pro Tag erstellen. So kann man das Bad morgens angenehm warm auffinden und das Schlafzimmer für die Nacht angenehm temperieren.

In Kombination mit einem Tür- und Fensterkontakt erkennt das Smart-Home-Thermostat geöffnete Fenster und senkt die Temperatur automatisch herab. So soll eine Heizkosteneinsparung um bis zu 33 Prozent gewährleistet werden.

IP-Heizkörperthermostat "Evo" von Homematic kaufen

Das Smart-Home-Thermostat kostet circa 90 Euro.