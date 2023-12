Parfum mit Zimt: 5 Herren- und Unisexparfums für den Winter

Ein Parfum mit Zimt, getragen in der kälteren Jahreszeit, ist ein absolutes Must-have. Diese fünf solltest Du kennen.

Welche Zimt-Parfums man in ihrer Komposition besonders hervorheben sollte und wie sie duften, erfährst Du bei TAG24.

Vor allem bei Männerdüften wird Zimt in Kombination mit weiteren Gewürzen häufiger verwendet, um tolle Herbst- und Winterdüfte zu kreieren. Im folgenden gibt es aber auch einen zimtigen Unisex-Duft (Nummer drei).

Oft wird bei Parfums Zimt in der Herznote verwendet, sodass es dadurch meist im gesamten Duftverlauf eindeutig wahrnehmbar ist.

Die Haltbarkeit ist dadurch in der Regel überdurchschnittlich. Die Top-Fünf erfährst Du jetzt.

Nicht selten sind Parfums mit Zimt auch in Kombination mit weiteren Gewürzen wie beispielsweise Vanille anzutreffen, die ihnen dann einen süßen oder auch würzig-orientalischen Duftcharakter verleihen.

Stronger With You Intensely ist ein absolut hervorragender Duft für die kalten Tage. Sein süß-gourmandiger Charakter entsteht vor allem durch Noten von Zimt, Toffee, Tonkabohne und etwas Wildleder.

Mit "Joop! Homme EdP" bekommt man einen aromatischen, süß-würzigen Duft mit toller Zimtnote. Gemeinsam mit Noten wie Haselnuss, Kardamom, Vanille, Sandelholz und Tonkabohne erhält man einen richtigen Geheimtipp, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht.

Die perfekte Kombination aus Zimt und Honig findet man in "Oajan" von Parfums de Marly. Die Note Zimt zieht sich hier über den gesamten Duftverlauf und wird durch Honig und etwas Tonkabohne sowie Vanille verfeinert.

Eine buchstäbliche Gewürzbombe für ist "Spicebomb Extreme" von Victor & Rolf. Der Name beinhaltet exakt das, was sich im Flakon befindet: Schwarzen Pfeffer, Piment, Zimt, Kreuzkümmel, Safran, Vanille und Tabak.

Mag man Zimt und ist auf der Suche nach einem besonderen, neuen Duft, so bieten sich diese Düfte auf jeden Fall an, um aus der Masse herauszustechen und sich von ihnen in sanfter Wärme und zeitloser Eleganz hüllen zu lassen.