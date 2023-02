10.000 Euro in S-Bahn liegen gelassen: Geld war für Verwandte in der Türkei gedacht

Köln - Einen Batzen Geld sowie zwei hochwertige Markenhandtaschen fanden Mitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn am Kölner Hauptbahnhof. Die Besitzerin war mehr als erleichtert.

Die Frau war auf dem Weg zum Flughafen, hatte ihre Dokumente sowie das Geld leider in der S-Bahn liegen gelassen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Insgesamt 10.100 Euro sowie 3200 türkische Lira fanden die Mitarbeiter am Montag in der S12 am Hauptbahnhof. Sie kontaktierten die Polizei, welche die Taschen untersuchte. Neben dem Geld fanden sie laut Mitteilung diverse Reisedokumente und EC-Karten.

Sie machten die 56 Jahre alte Besitzerin aus Elsdorf unweit von Köln ausfindig. "Diese war mehr als erleichtert und fuhr sofort zur Dienststelle", hieß es.

Auf der Wache konnte sie den Beamten glaubhaft erklären, dass sie das Geld für Bekannte im Krisengebiet in der Türkei aufgehoben hatte und es ihnen dort übergeben wollte.