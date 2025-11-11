11.11. live in Köln: Sessionsauftakt offiziell eingeläutet!

Karnevalsauftakt in Köln: Im Live-Ticker hält TAG24 Euch über die aktuellen Geschehnisse in der Domstadt auf dem Laufenden.

Von Alina Eultgem

Köln - Nach mehr als neun Monaten Pause haben am heutigen Dienstag wieder die Jecken das Sagen. Der 11.11. läutet auch in diesem Jahr wieder die neue Karnevals-Session in Köln ein. In unserem Live-Ticker halten wir Euch über das bunte Treiben in der Domstadt auf dem Laufenden!

In der Karnevalshochburg Köln feiern Tausende Jecken am Dienstag den Auftakt in die Session. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa Traditionell markiert der 11. November um 11.11 Uhr den Startzeitpunkt für das jecke Treiben im Rheinland. Bis zum Karnevalsdienstag im Februar 2026 finden zahlreiche Feiern, Umzüge und Sitzungen in Köln und im Umland statt. Die Polizei ist auch zum heutigen Karnevalsauftakt wieder im Großeinsatz. Nach eigenen Angaben sind sie mit mehr als 1000 Kräften im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Zudem hat die Stadt Köln mehr als 1200 Sicherheitskräfte beauftragt, die in den Party-Hotspots in der Altstadt und in der Zülpicher Straße unterwegs sein werden. Köln AWB stellt neue Tauschbörse in Köln vor: Hier könnt Ihr alte Schätze umsonst ergattern - oder loswerden Gerechnet wird wieder mit zehntausenden Feiernden. Besonders in der Altstadt und im Studentenviertel dürfte es voll werden. In unserem TAG24-Liveticker findet Ihr alle Entwicklungen rund um den 11.11. in Köln zum Nachlesen.

11.11 Uhr: Kölle Alaaf! Jecken läuten 5. Jahreszeit ein

Der Countdown ist abgelaufen: Die Session ist damit offiziell da. Das Programm erreichte seinen Höhepunkt um 11.11 Uhr mit einem traditionellen Bühnenfeuerwerk und einer Menge Konfetti am Heumarkt. Der Karnevalsauftakt läuft bislang friedlich. Bisher sind keine zusätzlichen Sperrungen oder Komplikationen von Seiten der Stadt bekannt.

10.45 Uhr: Party am Heumarkt läuft auf Hochtouren

Auf dem Heumarkt läuft seit 9 Uhr die große Eröffnungsparty mit Bühne und Livemusik. Die Stimmung ist ausgelassen und der Himmel blau. Das diesjährige Dreigestirn der Prinzen-Garde Köln 1906, Kölns neuer Oberbürgermeister Torsten Burmester und die musikalischen Topacts der kölschen Karnevalsszene – darunter Bläck Fööss, Cat Ballou, Kasalla, Brings und die Höhner – sind beim Sessionsauftakt mit von der Partie. Live übertragen im Fernsehen wird das Spektakel im WDR.

Jecken feiern den Auftakt der Karnevalssession auf dem Heumarkt. © Rolf Vennenbernd/dpa

10.26 Uhr: Im Notfall Hilfe rufen und finden

Zum offiziellen Start der Karnevalssession am 11. November setzt die Stadt Köln auf ein erweitertes Sicherheitskonzept. Im Mittelpunkt steht dabei die neue App "Guardy". Sie ist kostenlos erhältlich und ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern in der Sicherheitszone rund um Heumarkt, Alter Markt und Rathaus, per Knopfdruck Hilfe zu rufen. Standortdaten und Art des Notfalls werden in Echtzeit an die Rettungskräfte übermittelt. Neben Polizei und Sicherheitsdiensten sind auch die lilafarben gekennzeichneten "Awareness"-Teams der Malteser im Einsatz, die bei Notfällen und Belästigung als Ansprechpartner dienen. Zudem sind zahlreiche Unfallhilfestellen für medizinische Hilfe in der Innenstadt eingerichtet.

10.03 Uhr: Die Hotspots füllen sich, Polizei macht sich bereit

Immer mehr Karnevalisten treffen in der Domstadt ein und sichern sich ihre Plätze. Besonders am Heumarkt und rund um die Zülpicher Straße ist schon ordentlich was los: Hier wird bereits gesungen und geschunkelt. Auch vor dem Hauptbahnhof in Köln werden die verkleideten Massen immer größer. Wie die Polizei via Instagram mitteilt, folgt in den nächsten Minuten die Einsatzbesprechung mit allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die heute auf den Straßen für Euch unterwegs sind.

Die Zülpicher Straße in der Kölner Innenstadt ist bereits ordentlich mit Menschen gefüllt. © Thomas Banneyer/dpa

9.40 Uhr: Diese Plätze und Straßen sind gesperrt

Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Straßen und Plätze für die feierwütigen Jecken gesperrt sein. Die Stadt hat eine Karte veröffentlicht, die die betroffenen Gebiete zeigt. So ist zum Beispiel der Aachener Weiher, Teile der Dassel- und Moselstaße und die Beethovenstraße gesperrt. Kontrollierte Bereiche gibt es rund um die Kyffhäuserstraße und natürlich im Epizentrum der Zülpicher Straße.

Die rot eingefärbten Bereiche dürfen von Feierwütigen Jecken nicht betreten werden. In den gelben Bereichen gibt es kontrollierten Zugang, das bedeutet an den Eingängen finden Durchsuchungen auf gefährliche Gegenstände und Glasflaschen statt. © Stadt Köln

9.10 Uhr: Feiern auf der Uniwiese ausdrücklich verboten

Die Uniwiese ist laut Stadtverwaltung Teil des Sperr- und Sicherheitskonzeptes. Dort ist am 11.11. kein Verweilen, Trinken oder Feiern erlaubt. Musikboxen, Alkohol und Glasbehälter bleiben tabu, Kontrollen sind angekündigt. Vor Ort stehen euch Toiletten sowie kostenfreie Wassertheken zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Gelände im Inneren Grüngürtel als Ausweichfläche deutlich verkleinert: Zum Sessionsauftakt steht nur noch etwa die Hälfte, im Frühjahr 2026 nur ein Drittel der bisherigen Fläche zur Verfügung. Für eine zusätzliche Ausweichfläche gibt es laut den Sicherheitsbehörden aktuell keinen Bedarf.

8.44 Uhr: Toiletten- und Müllkonzept

Zum Karnevalsauftakt stellt die Stadt Köln in den Feier-Hotspots rund 750 mobile Toiletten und Urinale bereit, davon etwa 480 im Kwartier Latäng. Für die Müllentsorgung werden 770 orangefarbene Eventtonnen sowie 33 Glascontainer aufgestellt, auch entlang der Ausweichflächen. Die Stadt bittet die Jecken, die bereitgestellten Tonnen und Container zu nutzen und Müll nicht danebenzustellen, um einen sauberen Ablauf der Feierlichkeiten zu gewährleisten.

8.15 Uhr: Erste Jecken in Köln gesichtet

Mehrere Stunden vor dem Start der fünften Jahreszeit sind in Köln bereits in der Dunkelheit die ersten kostümierten Jecken aufgetaucht. Eine Gruppe von Männern in bunten 80er-Jahre Trainingsanzügen erklomm gegen 8 Uhr die Treppe zur Domplatte. Clowns liefen durch die Fußgängerzone.

Die ersten Karnevalisten wurden am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Domplatte gesichtet. © Henning Kaiser/dpa

7.55 Uhr: Stadt Köln verbietet Drohnen am 11.11.

Zum Schutz der Feiernden und zur Gefahrenabwehr hat die Stadt Köln in Abstimmung mit der Polizei eine Allgemeinverfügung erlassen: Am 11. November 2025 ist das Mitführen von Drohnen strikt untersagt. Das Verbot gilt von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr des Folgetags in allen Karnevals-Hotspots – darunter die Altstadt-Nord, die Südstadt und das Zülpicher Viertel.

7.30 Uhr: An diesen Plätzen herrscht Glasverbot in Köln

Zum Start des Straßenkarnevals gilt in Köln wieder ein umfassendes Glasverbot. In der Altstadt und im Zülpicher Viertel dürfen zwischen 8 Uhr am 11.11. und 8 Uhr am Folgetag keine Glasflaschen oder Gläser mitgeführt werden. Auch im Inneren Grüngürtel sowie im Hiroshima-Nagasaki-Park sind Glasbehälter von 8 bis 22 Uhr verboten. In der Südstadt bittet die Stadt um einen freiwilligen Glasverzicht. Speisen und Getränke dürfen weiterhin mitgebracht werden, allerdings nur in PET-Flaschen oder Dosen. Vor den Sperrzonen stehen Sammelbehälter bereit, um Glas ordnungsgemäß zu entsorgen und Bußgelder zu vermeiden. Unter dem Motto "Fläschbäck - zurück in den Kreislauf" ruft die Stadt gemeinsam mit Initiativen wie Zero Waste Köln dazu auf, Pfand- und Altglas am Gürzenich (Gürzenichstraße 18–20) abzugeben – der Erlös geht an den guten Zweck.

7.04 Uhr: So rollt die KVB am 11.11. durch den jecken Ausnahmezustand

Zum Start der Karnevalssession am 11. November passt die KVB ihren Fahrplan an – einige Linien werden umgeleitet oder halten nicht wie gewohnt. Wird es am Heumarkt zu voll, kann die Haltestelle kurzfristig gesperrt werden. Die Linie 5 stoppt ab 7 Uhr nicht mehr am "Rathaus", die 9 fährt wegen der Sperrung am Zülpicher Platz eine Umleitung. Auch bei den Linien 12, 15, 16, 17 und 18 kommt es zu Ausfällen oder Änderungen. Auf mehreren Buslinien sind ganztägig Gelenkbusse unterwegs, teils mit Umleitungen über den Rheinufertunnel. Rund 250 KVB-Mitarbeitende sollen am Dienstag dafür sorgen, dass trotz Karnevalstrubel alles möglichst reibungslos läuft.