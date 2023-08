20.08.2023 13:27 Am Rande von Ukraine-Fest: Nur wenige Teilnehmer an pro-russischem Autokorso

Ein pro-russischer Autokorso soll am Sonntag Polizeiangaben zufolge nun doch nicht an einem Ukraine-Fest am Schokoladenmuseum vorbeiführen.

Bei einem pro-russischen Autokorso haben in Köln am Sonntag deutlich weniger Menschen mitgemacht als erwartet. Es seien etwa 40 Autos und Motorräder losgefahren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag. Unter dem Motto "Frieden mit Russland" hatte eine Privatperson 1000 Teilnehmer mit 200 Autos angemeldet. Am späten Sonntagvormittag hatten sich aber erst wenige Autos am Versammlungspunkt eingefunden. © David Young/dpa Eine Privatperson hatte die Demonstrationsfahrt unter dem Motto "Frieden mit Russland" für 200 Fahrzeuge und 1000 Teilnehmer angemeldet. An den Autos waren russische Fahnen befestigt, auch Sowjetfahnen waren zu sehen. Auf Transparenten und Cartoon-Bildern ließen die Teilnehmer Kritik an der EU und den USA und deren Haltung zum Ukraine-Krieg erkennen. Die Polizei war mit starkem Aufgebot vor Ort. Besondere Vorfälle gab es laut Polizeisprecher zunächst nicht. Der Korso sollte ursprünglich an einem ukrainischen Kulturfest in der Domstadt vorbeiführen, was als Provokation empfunden worden war und zur Anmeldung von zwei Gegendemonstranten geführt hatte. Pro-russischer Autokorso: Versammlungsleiterin änderte Route Die Polizei war vor Ort in Alarmbereitschaft, um Auseinandersetzungen zu verhindern. © David Young/dpa Die Versammlungsleiterin der Fahrt änderte die Route aber wieder, wodurch es keinen direkten Kontaktpunkt zwischen den beiden Seiten im Umfeld des Ukraine-Festes geben würde, wie der Polizeisprecher erklärte. Bei dem ukrainischen Kulturfestival am Schokoladenmuseum gibt es unter anderem Ausstellungen ukrainischer Künstler und ein buntes Bühnenprogramm zu sehen. Veranstalter ist der Verein Blau-Gelbes Kreuz. Erstmeldung am 20. August: 7.18 Uhr; zuletzt aktualisiert: 13.27 Uhr

Titelfoto: David Young/dpa