Ausgerechnet jetzt: Kölner Dreigestirn vorerst nicht komplett

Köln – Großes Aufsehen während der Tollen Tage! Ausgerechnet nach dem Auftakt des Kölner Straßenkarnevals am Donnerstag, meldet sich Jungfrau Agrippina (André Fahnenbruck) aus dem Krankenlager und muss für alle Termine am heutigen Freitag pausieren.

Die vielen Auftritte haben der Stimme geschadet: Jungfrau Agrippina (André Fahnenbruck) muss pausieren. © Montage: Festkomitee Kölner Karneval

Ganze 15 Termine hatte das Dreigestirn am Donnerstag absolvieren müssen. Insbesondere dieser Tag steht im Zeichen der Jungfrau, weshalb sie an Weiberfastnacht ganz besonders gefordert war. Mit allen Frauen eröffnete die Jungfrau um 11.11 Uhr die kommenden jecken Tage.

"Um die Stimme zu schonen, den Rest des Straßenkarnevals und vor allem den Sessionshöhepunkt Rosenmontagszug mit allen Jecken feiern zu können, ist André Fahnenbruck daher heute nicht mehr mit dabei", teilte das Festkomittee Kölner Karneval am Freitagnachmittag mit.

Ohne Stimme seien die Auftritte schwierig zu bewältigen, weiß Jungfrau Agrippina. Heute wolle man sich schonen, um am Samstag hoffentlich wieder auf den Beinen zu sein und "Alaaf" schreien zu können. "Nach dem höchsten Feiertag für die Jungfrau gestern müssen meine Jungs heute mal alleine ran", so Fahnenbruck.

Er sei optimistisch, am morgigen Samstag wieder mit von der Partie zu sein. Doch auch dann sind die Termine eng getaktet - am Wochenende stehen täglich mehr als zehn Auftritte an.