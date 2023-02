AWB bereitet sich auf Karneval vor: Auch die Jecken können zu Sauberkeit beitragen

Köln - Während die Jecken in Köln derzeit wohl voll in den Vorbereitungen für die Karnevals-Feierlichkeiten stecken, haben auch die Abfallwirtschaftsbetriebe Vorkehrungen getroffen. Denn nach dem Feiern häuft sich auf den Straßen bekanntlich jede Menge Müll.

Die Kölner AWB ist für die Karnevalstage gewappnet. © Oliver Berg/dpa

Am kommenden Donnerstag jeht et widder loss, denn dann ist Weiberfastnacht und die Jecken übernehmen in den Karnevalshochburgen das Regiment.

Bis am Aschermittwoch alles wieder vorbei ist, wird die AWB im Kölner Stadtgebiet im Dauereinsatz sein.

So werden zu dem üblichen Reinigungsprogramm zusätzlich bis zu 350 Mitarbeiter und 150 Fahrzeuge durch die Straßen fegen, wie ein Sprecher am Montag informierte.

Besonders in der Innenstadt werden die Reinigungsmaßnahmen verstärkt, doch auch die Karnevalisten können die Arbeit der AWB unterstützen.

"150 zusätzliche Abfallbehälter werden an stark frequentierten Plätzen wie Zülpicher Straße, Südstadt oder Altstadt aufgestellt und bedarfsgerecht geleert", erklärte der Sprecher. In den glasfreien Zonen könnten mitgebrachte Flaschen zudem in über 100 zusätzlich bereitgestellten Behältern entsorgt werden.