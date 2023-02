Beliebtes Ausflugsziel kehrt zurück: Am Kölner Zoo geht es bald wieder hoch hinaus

Köln - Wer in den vergangenen Tagen am Kölner Zoo vorbeigekommen ist, könnte bemerkt haben, dass sich das Riesenrad wieder im Aufbau befindet. Am 4. März soll es wieder losgehen.

Das Riesenrad wird sich ab dem 4. März zum dritten Mal in Folge für einige Monate vor dem Kölner Zoo drehen. © Hans Feller

"Aufgrund des großen Besucherzuspruchs in den vergangenen Jahren kehrt das Riesenrad zurück an den Kölner Zoo", teilte der Zoo am Montagmorgen mit.

Drei Monate soll sich das 48 Meter hohe Riesenrad dann wieder drehen und beste Aussicht auf das frühlingshafte Köln bieten.

In den vergangenen beiden Sommern hatten etliche Besucher das Riesenrad in Anspruch genommen und in den insgesamt 36 Gondeln Platz genommen. Es hatten immer andere Riesenrad-Vorgänger vor dem Zoo gestanden und auch diesmal feiert das Fahrgeschäft der Firma "Kipp" Premiere an diesem Standort.

"In 48 Metern Höhe unsere exotischen Tierlandschaften überblicken – und sich gleichzeitig von Dom, Rhein und der Silhouette des Bergischen Landes in den Bann ziehen lassen. Wir sind sehr froh, das Riesenrad wieder hierherholen zu können", freut sich Christopher Landsberg, Vorstand des Kölner Zoos.

Anwohner brauchen sich laut Angaben des Zoos keine Sorgen über etwaige Lärmbelästigung zu machen. Das Riesenrad fahre nahezu geräuschlos und für die Beleuchtung setze man ressourcenschonende LED-Lichter ein.