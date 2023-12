Abscheuliche Tat in Kölner Uni: Frau mutmaßlich in Toilettenraum vergewaltigt

Köln - Ekel-Tat in Kölner Universitätsgebäude! Dort soll ein bislang unbekannter Mann am Montag eine Frau vergewaltigt haben. Die Kölner Polizei fahndet nach dem Täter und bittet dringend um Hinweise.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, soll sich die abscheuliche Tat am Vormittag des 18. Dezembers abgespielt haben.

Demnach war die Frau gegen 10.20 Uhr in einem Gebäude der Universität Köln in der Südstadt von einem Unbekannten vergewaltigt worden.

"Die Polizei sicherte Spuren am mutmaßlichen Tatort, einem Toilettenraum der Liegenschaft am Ubierring", schilderte ein Sprecher.

Die Geschädigte wurde derweil in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei zog den Opferschutz für die Frau hinzu, leitete Fahndungsmaßnahmen ein und ruft in diesem Zusammenhang auch Zeugen dazu auf, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: