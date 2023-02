Am Rande des Rosenmontagszugs: Karnevalist angegriffen und am Hals verletzt

Köln - Bei einem Streit am Rande des Kölner Rosenmontagszugs ist ein 30-Jähriger mutmaßlich mit einem Messer attackiert worden und hat dabei Verletzungen am Hals erlitten.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Karnevalist ersten Erkenntnissen zufolge am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr im Bereich der Domtreppe von einem bislang unbekannten Kontrahenten mutmaßlich mit einem Messer attackiert worden.

Der Täter sei nach dem Angriff in Richtung Wallrafplatz geflüchtet, während Rettungskräfte den 30-Jährigen mit leichten Verletzungen am Hals in ein Krankenhaus brachten.

"Derzeit wertet die Polizei die Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung aus und vernimmt den Geschädigten sowie Zeugen", erklärte der Sprecher.

Die Beamten fahnden nach dem Angreifer, der zum Tatzeitpunkt folgende Kleidung getragen hatte: