Angreifer prügelt Kölner Polizisten krankenhausreif: Er hatte es auf sein Handy abgesehen

Köln - Ein Polizeibeamter (34) war am frühen Sonntagmorgen in seiner Freizeit unterwegs, als ein Angreifer ihm plötzlich massive Schläge verpasste, den Mann schwer verletzte und mit seinem Smartphone flüchtete.

Die Beamten steuerten zunächst den Ebertplatz an und trafen auf einen mutmaßlichen Kollegen des Angreifers. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Gegen 6.15 Uhr war der 34-Jährige auf der Venloerstraße in Ehrenfeld unterwegs, als er in Höhe der Piusstraße angegriffen und mit Faustschlägen malträtiert wurde.

Während er verletzt zu Boden ging, griff der Angreifer laut Mitteilung der Polizei in seine Tasche und floh samt dem Smartphone des Opfers in Richtung Vogelsanger Straße.

Der 34-Jährige wurde von Rettungskräften mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Die zeitgleich alarmierte Polizei begann mit der Fahndung und konnte das Handy aufgrund der Ortungsfunktion am Nachmittag am Ebertplatz ausmachen.

Dort trafen sie auf einen 31-jährigen Kölner, der das Smartphone in seiner Tasche trug. Ermittlungen ergaben allerdings, dass es sich bei ihm nicht um den mutmaßlichen Schläger handelte.

Während die Polizei im Hintergrund weiterhin die Überwachungsvideos überprüfte, erkannte ein Mitarbeiter den Gesuchten - von dem inzwischen ein Foto vorlag - in der Nähe des Eigelsteins.