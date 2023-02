Blutiger Streit in Kölner Kneipe: Wirt will eingreifen, doch Mann zückt Messer und sticht zu

Köln – In einer Kneipe in Köln-Kalk ist ein Streit zwischen zwei Männern (30 und 36) eskaliert. Als der Gastwirt (37) eingreifen wollte, soll der 30-Jährige ein Messer gezogen und zugestochen haben.

Die Polizei ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung in einer Kölner Kneipe gegen einen 30-jährigen Mann. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Der Wirt sowie der 36-jährige Kontrahent erlitten jeweils schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Kölner Polizei am heutigen Dienstag mitteilte. Rettungskräfte brachten beide Männer in Kliniken, wo sie sofort operiert werden mussten.

Zeugen zufolge war der 30-Jährige am späten Montagabend in der Bar an der Kalk-Mülheimer Straße zunächst mit dem 36-Jährigen in eine Schlägerei geraten.

Der Gastwirt habe schlichten wollen, woraufhin der 30-Jährige das Messer gezückt und damit sowohl den Wirt als auch seinen älteren Kontrahenten attackiert habe.

Noch in der Nacht auf Dienstag durchsuchten Beamte die Wohnung des mutmaßlichen Messerstechers an der Frankfurter Straße in Porz-Gremberghoven. Dabei wurden Drogen sichergestellt und der 30-Jährige vorläufig festgenommen.

Er musste eine Blutprobe abgeben, genau wie der schwer verletzte 36-Jährige, da er während des Streits unter Drogen gestanden haben soll.