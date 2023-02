Bonner Cold Case nach fünf Jahren aufgeklärt: Tatverdächtige (34) aus den Niederlanden festgenommen!

Bonn/Utrecht - Fünf Jahre nach einem ungelösten Tötungsdelikt aus Bonn-Limperich haben Ermittler in der Vorwoche eine Tatverdächtige festgenommen!

Grund dafür waren die niederländischen Behörden, welche die DNA vom Tatort in ihre Daten eingepflegt hatten und auf die Spur einer 34-jährigen Verdächtigen nahe Utrecht stießen.

Nachdem der Fall im Laufe der Zeit aufgrund fehlender Spuren zwischenzeitlich sogar als "Cold Case" eingeordnet wurde, folgte am 8. Februar der rasche Zugriff.

Da in der Wohnung des Opfers weibliche DNA sichergestellt werden konnte, überprüften Ermittler eine Vielzahl an Tatverdächtigen aus dem Raum Bonn - ohne Erfolg.

Mehr als fünf Jahre beschäftigte sich die Justiz mit dem mysteriösen Tod eines 42-Jährigen aus Bonn-Limperich, der am Nachmittag des 26. November 2017 von Angehörigen tot in seiner Dachgeschosswohnung gefunden wurde.

Gemeinsam mit den niederländischen Kollegen trafen die Ermittler aus Nordrhein-Westfalen die junge Frau am 8. Februar in ihrer Wohnung an und nahmen sie widerstandslos fest.

In ihrer Vernehmung räumte die Tatverdächtige jede Anschuldigung ein und bestätigte, den damals 42-Jährigen getötet zu haben.